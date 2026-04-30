Зоозащитники PETA обрушились на Ромена Грожана за комментарий о сбитой птице

Организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») раскритиковала пилота IndyCar Ромена Грожана за комментарии после инцидента на тренировке перед «Инди-500», в котором он на скорости около 370 км/ч сбил птицу.

После столкновения Грожан рассказал: «На комбинезоне до сих пор кровь, куски птицы на дуге безопасности. Я больше не видел, куда еду, на аэроэкране полно всего. Шлем воняет, кокпит воняет. Курицу на обед не брал — просто прошёл мимо».

«У птиц есть чувства — судя по всему, в большей степени, чем у Грожана. Казалось, его больше беспокоили машина, шлем и комбинезон — всё это можно заменить — чем гибель ничего не подозревавшей птицы», — приводит слова старшего вице-президента PETA UK Мими Бехечи издание Reuters.

Организация пообещала отправить гонщику растительную курицу.

