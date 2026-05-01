Формула-1, Гран-при Майами — 2026: квалификация к спринту, онлайн-трансляция

В пятницу, 1 мая, пройдёт квалификация к спринтерской гонке четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Начало сессии запланировано на 23:30 по московскому времени. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтерской квалификации, которая будет доступна по ссылке ниже или через Матч-центр.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает итальянец Андреа Кими Антонелли, представляющий «Мерседес». На его счету 72 очка. На второй позиции находится его товарищ по команде Джордж Расселл, имеющий в активе 63 балла. Тройку сильнейших замыкает Шарль Леклер из «Феррари». На счету монегаска 49 очков.