Главная Авто Новости

ФИА планирует утвердить новый моторный регламент к летнему перерыву

Международная автомобильная федерация (ФИА) рассчитывает завершить обсуждение следующего моторного регламента, который вступит в силу с 2031 года, до летнего перерыва.

«Я думаю, нам нужно закрыть вопрос в ближайшие два-три месяца. Надеюсь, это не затянется на более длительный срок. Самое позднее до конца года на бумаге должно быть что-то конкретное», — приводит слова технического директора ФИА по формульным сериям Яна Моншо издание Auto Motor und Sport.

По информации источника, в первых обсуждениях среди производителей звучат предложения о V8-турбо со стандартной MGU-K и значительно сниженной долей электротяги. Двигатель внутреннего сгорания, как и сейчас, будет работать на экологичном топливе.

«При обсуждении текущей моторной формулы некоторые автопроизводители говорили, что больше никогда не будут разрабатывать новый ДВС. Этого не произошло. Со следующими моторами мы не должны зависеть от мировых экономических условий. Мы не позволим автопроизводителям брать нас в заложники», — заявил шеф технического департамента ФИА Николас Томбасис.

Попытка ускорить введение нового регламента на 2029 или 2030 год провалилась из-за сопротивления «Ауди» и «Хонды», которые не хотели разрабатывать новый мотор спустя три года после инвестиций в текущий. Нынешний цикл рассчитан на пять лет — до конца 2030 года.

