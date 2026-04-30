Боттас рассказал, как в 19 лет ему угрожали усложнить путь в Ф-1 после выбора менеджмента

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас в автобиографической колонке для The Players' Tribune поделился историей о том, как в начале карьеры столкнулся с запугиванием со стороны одной из менеджерских компаний.

«Я никогда не забуду тот момент, когда впервые познакомился с миром Формулы-1. В 2008 году я выиграл свой первый сезон в Формуле-Рено, и несколько менеджерских компаний хотели подписать со мной контракт. Ко мне обратились шесть или семь человек, а мне нужны были деньги, чтобы продолжить карьеру. Это было настоящим подарком судьбы.

И это было довольно забавно, потому что я разговаривал с самим Тото Вольфом, который в то время только начинал свою карьеру в менеджменте. Он хотел подписать со мной контракт. Мне понравилось то, что он сказал. Но потом мне позвонил один из моих детских кумиров — Мика Хаккинен. Финская легенда. Он работал с Дидье Котоном, и они тоже хотели подписать со мной контракт.

Я не мог выбрать между ними.

Я созвал собрание со всеми и сказал: «Ребята, я не могу решить».

Они спросили: «Ты не можешь решить?»

Я ответил: «Я не могу решить».

«Ты не можешь решить».

«Я не могу решить».

Они все посмотрели друг на друга и сказали: «Хорошо, дайте нам несколько дней».

Через неделю они вернулись и сказали: «Ладно, мы объединяем усилия. Давайте попробуем?»

Я позвонил другим менеджерским компаниям и сказал им: «Извините, но я решил работать с Тото и Микой».

Большинство из них отнеслись к этому нормально. Но одна из компаний занимала очень высокое положение в Формуле-1, и парень фактически сказал мне: «Ладно, ничего страшного. Но это печально для тебя».

Я спросил: «Для меня? Почему?»

Он ответил: «Ну, потому что мы собираемся сделать твою жизнь очень, очень сложной. Твой путь в Формулу-1 теперь будет очень тяжелым. Ты принял неправильное решение».

Я был шокирован, конечно. Вокруг не было камер. Этот парень не играл на камеру или что-то в этом роде. Он действительно пытался меня напугать. Мне было 19 лет. У меня не было денег. Никаких связей. Я был просто каким-то парнем. Честно говоря, это должно было сработать.

Но вместо этого я просто подумал: «Ладно, ты показал мне, кто ты такой. Хорошего дня. Увидимся в Формуле-1», — написал Боттас.