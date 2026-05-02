Формула-1, Гран-при Майами — 2026: спринт, онлайн-трансляция

В субботу, 2 мая, состоится спринтерская гонка четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Заезд стартует в 19:00 по московскому времени. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринта, доступную по ссылке ниже или через матч-центр.

По результатам первых трёх этапов чемпионата первое место в Кубке конструкторов в настоящий момент занимает «Мерседес», на счету которого 135 очков. На второй позиции находится «Феррари» с 90 очками. Замыкает тройку сильнейших «Макларен» — к четвёртому этапу команда смогла заработать 46 очков.