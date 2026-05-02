Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Майами — 2026: спринт, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Майами — 2026: спринт, онлайн-трансляция
Комментарии

В субботу, 2 мая, состоится спринтерская гонка четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Заезд стартует в 19:00 по московскому времени. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринта, доступную по ссылке ниже или через матч-центр.

Онлайн-трансляция спринта Гран-при Майами Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
29:15.045
2
Оскар Пиастри
McLaren
+3.766
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.251

По результатам первых трёх этапов чемпионата первое место в Кубке конструкторов в настоящий момент занимает «Мерседес», на счету которого 135 очков. На второй позиции находится «Феррари» с 90 очками. Замыкает тройку сильнейших «Макларен» — к четвёртому этапу команда смогла заработать 46 очков.

Может быть интересно:
Формула-1 под обстрелами: почему в 2022-м Гран-при прошёл, несмотря на атаку
Формула-1 под обстрелами: почему в 2022-м Гран-при прошёл, несмотря на атаку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android