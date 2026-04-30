Фото: «Рейсинг Буллз» показал гоночные комбинезоны пилотов в стиле спецливреи к ГП Майами

Команда «Рейсинг Буллз» показала гоночные комбинезоны, выполненные в ярко-жёлтой цветовой гамме летнего вкуса Red Bull Summer Edition Sudachi Lime. Фотографии опубликовала пресс-служба команды в социальных сетях.

Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Новая экипировка дополнила специальную ливрею болида VCARB 03, ранее представленную для Гран-при Майами.

Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Линдблад — единственный новичок в пелотоне Формулы-1 в этом сезоне. В дебютной гонке в Австралии он финишировал восьмым, заработав первые очки. В Китае квалифицировался 15-м, но завершил гонку 12-м. В Японии, стартовав 10-м, он пришёл к финишу 14-м.

После трёх этапов Линдблад находится на 11-й позиции в личном зачёте, имея в активе четыре балла. Его напарник Лоусон располагается строчкой выше с 10 очками.