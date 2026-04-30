Пилот Формулы-E Лукас ди Грасси объявил о завершении гоночной карьеры

Первый победитель гонки в истории Формулы-E Лукас ди Грасси объявил, что завершит карьеру профессионального гонщика по окончании сезона-2026.

«После всей жизни, посвящённой гонкам, 2026 год станет для меня последним сезоном в качестве профессионального гонщика и началом новой главы. Автоспорт был моей жизнью с тех пор, как я себя помню: он привил мне дисциплину и стойкость ещё до того, как я понял, зачем они мне нужны, и дал цель в моменты, когда путь вперёд был далеко не ясен.

От пригородов Сан-Паулу до Монако гонки сформировали мою жизнь так, как я и представить себе не мог. Они глубоко изменили меня как гонщика, человека, отца и личность. Я отдал этому спорту всё, что у меня было, и в ответ он подарил мне жизнь, превосходящую всё, о чём я мог мечтать.

Я безмерно благодарен своей семье, которая поддерживала меня с самого первого дня, проходя через все жертвы, трудные решения, победы и поражения. Без их любви, терпения и веры ничего из этого не было бы возможно. Именно вместе с ними, особенно с моей замечательной женой и детьми, я принял это решение.

Я хотел бы выразить особую благодарность Формуле-E, где я провёл последние 14 лет в окружении необыкновенных людей, тех, кто начинал с набросков на салфетках и создал потрясающий чемпионат, который я теперь считаю своим домом. Это решение сопровождается эмоциями, но также и душевным спокойствием. У каждой великой гонки есть последний круг, и я хочу, чтобы мой прошёл с той же интенсивностью, самоотдачей и любовью, которые привели меня сюда.

Я отдам все силы в своих последних гонках и скоро поделюсь с вами новостями о светлом будущем, которое ждёт меня впереди», — приводит слова ди Грасси официальный сайт Формулы-Е.

Бразилец выступает в Формуле-E с первого этапа в Пекине в 2014 году. На его счету 13 побед, 41 подиум и чемпионский титул в третьем сезоне. Он также дважды поднимался на подиум «24 часов Ле-Мана» и стал вице-чемпионом WEC в 2016 году.