Формула-1, Гран-при Майами — 2026: квалификация, онлайн-трансляция
В субботу, 2 мая, состоится квалификация к основной гонке четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Начало сессии запланировано на 23:00 по московскому времени. Это уже вторая квалификация уикенда, проходящего в спринтерском формате: первая, спринтерская, прошла в пятницу вечером, а сам спринт состоялся днём в субботу.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
02 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:27.798
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.166
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.345
Квалификация определит расстановку пилотов на стартовой решётке воскресной гонки, которая начнётся также в 23:00 мск (дистанция — 57 кругов, 308,3 км).
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации.
Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Майами Формулы-1.
