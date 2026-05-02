Формула-1, Гран-при Майами — 2026: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу, 2 мая, состоится квалификация к основной гонке четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Начало сессии запланировано на 23:00 по московскому времени. Это уже вторая квалификация уикенда, проходящего в спринтерском формате: первая, спринтерская, прошла в пятницу вечером, а сам спринт состоялся днём в субботу.

Квалификация определит расстановку пилотов на стартовой решётке воскресной гонки, которая начнётся также в 23:00 мск (дистанция — 57 кругов, 308,3 км).

