Ферстаппен не получил прямой пропуск в решающую квалификацию «24 часов Нюрбургринга»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен и его экипаж на Mercedes-AMG GT3 не вошли в число пяти команд, гарантировавших себе место в финальной части квалификации «24 часов Нюрбургринга» по итогам апрельских отборочных заездов.

Пять экипажей уже обеспечили себе участие в Top Qualifying 3: «Феррари», «Ауди», «Мерседес», «БМВ» и «Ламборгини». Ферстаппену и его напарникам Даниэлю Хункадельи, Лукасу Ауэру и Жюлю Гунону предстоит пробиваться в решающую сессию через Top Qualifying 1 и Top Qualifying 2.

По новому формату 2026 года команды класса SP9-Pro обязаны выставлять разных гонщиков на каждом этапе квалификации, что исключает ставку на одного специалиста по быстрым кругам. Всего в финал попадут 12 экипажей, семь из которых определятся по ходу уикенда. Гонка пройдёт 16-17 мая.