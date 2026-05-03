Формула-1, Гран-при Майами — 2026: онлайн-трансляция гонки начнётся в 19:50

В воскресенье, 3 мая, состоится гонка четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Заезд стартует в 20:00 по московскому времени — старт перенесён на три часа раньше из-за возможной грозы. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, доступную по ссылке ниже или через Матч-центр.

Гонка пройдёт после пятинедельной паузы. Причиной столь большого перерыва стала отмена Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.

Дистанция Гран-при составит 57 кругов, или 308,3 км. Уикенд проходит в спринтерском формате: в пятницу состоялась единственная тренировка и спринтерская квалификация, в субботу — спринт и квалификация к основной гонке.