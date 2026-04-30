Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, когда «Астон Мартин» может привезти крупные обновления — Autoracer

Комментарии

«Астон Мартин» привезёт на Гран-при Майами доработки, направленные на снижение вибраций и улучшение интеграции шасси с силовой установкой «Хонды», однако значительных аэродинамических обновлений стоит ждать только к этапам в Сильверстоуне или Спа, сообщает Autoracer.

По информации издания, главной целью на ближайший уикенд станет повышение надёжности японского двигателя. Улучшения производительности силовой установки станут возможны только после завершения первого периода ADUO, классификация по которому будет доступна после Гран-при Канады.

В первых трёх гонках сезона AMR26 проехал лишь 187 кругов из 334 возможных. По средней скорости пит-стопов «Астон Мартин» и «Кадиллак» также замыкают пелотон — свыше четырёх и пяти секунд соответственно при общем среднем знаменателе чуть выше трёх секунд.

Материалы по теме
Инженер «Хонды» Орихара: прогресс достигнут, но не стоит ожидать больших скачков вперёд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android