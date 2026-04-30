Стало известно, когда «Астон Мартин» может привезти крупные обновления — Autoracer

«Астон Мартин» привезёт на Гран-при Майами доработки, направленные на снижение вибраций и улучшение интеграции шасси с силовой установкой «Хонды», однако значительных аэродинамических обновлений стоит ждать только к этапам в Сильверстоуне или Спа, сообщает Autoracer.

По информации издания, главной целью на ближайший уикенд станет повышение надёжности японского двигателя. Улучшения производительности силовой установки станут возможны только после завершения первого периода ADUO, классификация по которому будет доступна после Гран-при Канады.

В первых трёх гонках сезона AMR26 проехал лишь 187 кругов из 334 возможных. По средней скорости пит-стопов «Астон Мартин» и «Кадиллак» также замыкают пелотон — свыше четырёх и пяти секунд соответственно при общем среднем знаменателе чуть выше трёх секунд.