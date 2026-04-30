Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс рассказал, с кем хотел бы поменяться жизнями на один гоночный уикенд

Комментарии

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс ответил на вопрос, с каким гонщиком он хотел бы поменяться жизнями на один гоночный уикенд.

«С одним из двух пилотов «Мерседеса», которые, думаю, наверняка выиграют гонку в воскресенье. Но если нет, то не знаю… Ландо [Норрис]? Или с Оскаром [Пиастри]… Такое воссоединение «Карландо». Нет, я счастлив в «Уильямсе». Остаюсь в «Уильямсе», — заявил Сайнс-младший во время встречи с фанатами в фан-зоне команды.

«Уильямс» по итогам трёх уикендов располагается на девятой строчке в турнирной таблице Кубка конструкторов. В прошлом сезоне команда стабильно набирала очки и финишировала на пятом месте. Одной из технических особенностей болида этого года считается избыточный вес.

Может быть интересно:
Фото
«Уильямс» объявил о выпуске специального комикса в сотрудничестве с Marvel
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android