Главная Авто Новости

Култхард признался, что был удивлён критикой «Макларена» в адрес «Мерседеса»

Култхард признался, что был удивлён критикой «Макларена» в адрес «Мерседеса»
Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о прогрессе «Макларена» и отметил, что его удивили публичные комментарии команды в адрес поставщика силовых установок «Мерседеса».

«Послушайте, особенно в Японии казалось, что «Макларен» сделал шаг вперёд, а им не хватает совсем немного — прежде всего лучшего понимания того, как использовать силовую установку. Об этом они очень много говорили в начале сезона.

Честно говоря, меня удивило, насколько явно они указывали на «Мерседес», потому что последние пару лет у них было рабочее сотрудничество, конечно, они выиграли чемпионат мира, используя их двигатель. Довольно прямо говорили: «Нам не предоставили всю операционную документацию по этой новой силовой установке». По мере того как проходили гонки, они начали сами лучше разбираться в этом.

Так что сейчас складывается ощущение, что к Майами подходят примерно в том состоянии, в каком хотели быть ещё в Австралии», — сказал Култхард в подкасте Up to Speed.

Материалы по теме
Стелла подчеркнул прогресс «Макларена» в работе с силовой установкой «Мерседеса»
