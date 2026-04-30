Албон: «Уильямс» оказался в роли догоняющих. Это не тот уровень

Пилот «Уильямса» Алекс Албон признал, что команда неожиданно начала сезон-2026 в роли догоняющей после обнадёживающего прогресса в прошлом году. В сезоне-2025 «Уильямс» расположился на пятой строчке со 137 очками в Кубке конструкторов.

«Для всех нас это было довольно неприятно. Если посмотреть, каждый год кажется, что мы движемся вперёд, перед началом этого сезона всё выглядело обнадёживающе. Но в последние месяцы перед стартом всё начало задерживаться, одно тянуло за собой другое — в итоге мы оказались в роли догоняющих. Это не тот уровень, на котором, как считаю, мы должны находиться.

Однако в каком-то смысле это вскрыло слабые места в работе команды, теперь нам нужно понять, почему смена регламента так сильно отбросила нас назад. С 2022 по 2025 год машины развивались, обновлялись и становились лучше. Но нагрузка на команду при смене регламента совершенно иная. И, как я сказал, это просто выявило узкие места на базе», — сказал Албон в подкасте Up To Speed.