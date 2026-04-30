Главная Авто Новости

В «Ред Булл» оценили работу команды после паузы перед Гран-при Майами

В «Ред Булл» оценили работу команды после паузы перед Гран-при Майами
Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал работу австрийского коллектива во время перерыва перед Гран-при Майами.

«Вся команда рада вернуться к гонкам после вынужденного перерыва. Нет сомнений, что последние недели оказались полезными для команд, ФИА и Формулы-1 — коллективы получили возможность доработать эти совершенно новые машины, а все стороны — совместно донастроить регламент на основе опыта первых трёх Гран-при.

Что касается нас, в Милтон-Кинсе все работали на пределе как по шасси, так и по силовой установке при участии Макса и Исака. Мы не ожидаем, что решим все проблемы за один раз, но, безусловно, хотим дать Максу и Исаку машину, в которой они будут чувствовать себя увереннее и смогут атаковать. В конечном счёте только на трассе узнаем, насколько хорошую работу проделали, сколько ещё нам предстоит доработать.

Гран-при Майами — это также первая из трёх гонок в США в этом сезоне, поэтому важный момент для нас, поскольку Red Bull Ford Powertrains дебютирует в Северной Америке», — приводит слова Мекиса издание GPblog.

Материалы по теме
Лоран Мекис: вы будете всё чаще видеть улыбку на лице Макса Ферстаппена
