Албон раскрыл причину слабых результатов «Уильямса» в сезоне-2026

Пилот «Уильямса» Алекс Албон объяснил неудачное начало сезона-2026, связав его с пропуском предсезонных тестов в Барселоне.

«Пропуск тестов имеет значение. Как и всё, конечно. Трековое время сейчас особенно ценно, учитывая ограниченное количество тестов. Во всех тренировках сейчас большая часть времени уходит на работу с режимами использования энергии и, по сути, с программным обеспечением машины. Ты не можешь позволить себе много заездов с измерительным оборудованием или чисто аэродинамических тестов.

Обычно такие вещи делаем на шейкдауне, но у нас не было возможности полноценно этим заняться, поэтому приходится делать это сейчас. Думаю, это во многом последствия того, что мы пропустили тесты», — сказал Албон в подкасте Up To Speed.

Ранее сообщалось, что «Уильямс» столкнулся с трудностями при прохождении обязательных краш-тестов ФИА. В результате команда пропустила пятидневные тесты в Барселоне и впервые вывела болид на трассу только во время февральских предсезонных заездов в Бахрейне.