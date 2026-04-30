Боттас — о поправках в регламент: не хочется наказывать тех, кто хорошо справился

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас прокомментировал изменения текущего технического регламента, которые были приняты перед Гран-при Майами.

«Думаю, это шаг в правильном направлении с точки зрения уменьшения разницы в скоростях сближения и, возможно, чуть менее агрессивного клиппинга в конце прямых, так что это логично. Это всё ещё довольно небольшой шаг, но шаг в правильную сторону.

Можно было бы сделать и более серьёзные изменения, но в то же время проблема в том, что ты не хочешь наказывать команды, которые хорошо справились. Не хочется вносить такие изменения, которые бы меняли расстановку сил. По ходу сезона делать крупные изменения довольно сложно, так что это хороший первый шаг», — приводит слова Боттаса портал GPblog.