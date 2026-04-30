Ферстаппен и Хаджар удивились фотозоне «Ред Булл» на медиадне в Майами

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Исак Хаджар с юмором отреагировали на необычную фотозону команды перед Гран-при Майами. На медиадне гонщикам предложили позировать на гидроциклах на фоне стилизованного американского города.

Оба пилота явно не ожидали такого сценария.

Хаджар: Вау, у вас всё хорошо?

Ферстаппен: Что за чёрт?

Гран-при Майами станет первым этапом сезона в США. К нему «Ред Булл» подходит на шестом месте в Кубке конструкторов с 16 очками. Ферстаппен занимает девятую позицию в личном зачёте с 12 очками, а Хаджар располагается ниже — на 12-й строчке с четырьмя очками. На старте сезона-2026 команда пока ни разу не поднялась на подиум.