Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен и Хаджар удивились фотозоне «Ред Булл» на медиадне в Майами

Комментарии

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Исак Хаджар с юмором отреагировали на необычную фотозону команды перед Гран-при Майами. На медиадне гонщикам предложили позировать на гидроциклах на фоне стилизованного американского города.

Оба пилота явно не ожидали такого сценария.

Хаджар: Вау, у вас всё хорошо?

Ферстаппен: Что за чёрт?

Гран-при Майами станет первым этапом сезона в США. К нему «Ред Булл» подходит на шестом месте в Кубке конструкторов с 16 очками. Ферстаппен занимает девятую позицию в личном зачёте с 12 очками, а Хаджар располагается ниже — на 12-й строчке с четырьмя очками. На старте сезона-2026 команда пока ни разу не поднялась на подиум.

Материалы по теме
Лоран Мекис: вы будете всё чаще видеть улыбку на лице Макса Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android