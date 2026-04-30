Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр подтвердил, что «Феррари» привезла обновления на Гран-при Майами

Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал продолжение сезона и заявил, что команда подготовила пакет обновлений к этапу в Майами.

«Мы очень рады наконец вернуться на трассу после такого длительного перерыва — довольно необычного для середины сезона.

В последние недели усердно работали в Маранелло, изучали все данные первых гонок, чтобы как можно лучше подготовиться к этому этапу. У нас здесь есть некоторые аэродинамические обновления, но, конечно, другие команды не стоят на месте. Поэтому важно сохранять концентрацию, не отвлекаться и максимально эффективно использовать единственную тренировочную сессию», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Week.

Гран-при Майами пройдёт в формате спринт-уикенда. Первая и единственная тренировочная сессия начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android