Вассёр подтвердил, что «Феррари» привезла обновления на Гран-при Майами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал продолжение сезона и заявил, что команда подготовила пакет обновлений к этапу в Майами.

«Мы очень рады наконец вернуться на трассу после такого длительного перерыва — довольно необычного для середины сезона.

В последние недели усердно работали в Маранелло, изучали все данные первых гонок, чтобы как можно лучше подготовиться к этому этапу. У нас здесь есть некоторые аэродинамические обновления, но, конечно, другие команды не стоят на месте. Поэтому важно сохранять концентрацию, не отвлекаться и максимально эффективно использовать единственную тренировочную сессию», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Week.

Гран-при Майами пройдёт в формате спринт-уикенда. Первая и единственная тренировочная сессия начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.