«Это грустно». Стролл раскритиковал Ф-1 и понадеялся на изменение курса

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл жёстко высказался о современном регламенте Формулы-1, несмотря на изменения перед этапом в Майами.

«Надеюсь, с этими изменениями станет лучше, потому что вся эта езда не на полном газу и прочие вещи просто убивают гонки и квалификационные круги. Надеюсь, управлять станет более естественно, и нам не придётся так много думать о менеджменте и lift&coast.

Но, как по мне, мы всё ещё очень далеки от настоящих, полноценных машин Формулы-1 — от того, чтобы ехать на полном газу и не думать о батареях и всей этой истории.

Мы очень далеко от того уровня, на котором должны быть. Во время перерыва я случайно пересматривал старые гонки, смотрел даже исторические заезды в Монако.

Слышал, как звучали «Феррари» начала 2000-х — насколько они были хороши по звуку, какими компактными и юркими были. Смотрел онборды из начала и середины 2000-х, эпохи V8 и V10, и сравнивал с тем, что есть сейчас. И то, как это выглядит сегодня — раньше всё было гораздо более жёстким и зрелищным.

Это, конечно, грустно, но надеюсь, мы движемся в ту сторону. Я слышал слухи об этом в контексте следующего регламента, однако пока нам придётся жить с текущими правилами ещё три-четыре года.

Не знаю, что будет дальше, но надеюсь, будем двигаться к громким, быстрым, лёгким и юрким машинам, которые по-настоящему захватывают и болельщиков, и пилотов, и на которых действительно едешь на пределе», — приводит слова Стролла GPblog.