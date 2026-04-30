Колапинто — о Бермане: мне не понравились его комментарии

Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал слова гонщика «Хаас» Оливера Бермана. Британский пилот раскритиковал аргентинца после аварии на Гран-при Японии.

«Самое главное — что с ним всё в порядке. Сразу после гонки я написал ему сообщение, но он так и не ответил, мы не общались. Больше всего рад тому, что он не пострадал, ничего серьёзного не произошло. Конечно, для их команды это серьёзный ущерб, но такое бывает в гонках. Думаю, сейчас нужно гораздо лучше понимать, как сделать гонки безопаснее и не идти на такие риски.

Конечно, мне не понравились его комментарии, но надеюсь, сможем скоро всё уладить», — приводит слова Колапинто издание Motorsport.

