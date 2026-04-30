Колапинто раскрыл, на ком лежит ответственность за аварию с Берманом на Гран-при Японии

Пилот «Альпин» Франко Колапинто высказался об инциденте с Оливером Берманом на Гран-при Японии.

«Когда происходят такие вещи, у пилота позади есть вся информация — о своей скорости, о том, сколько энергии он использует, что он собирается делать. Тот, кто впереди, в этом плане гораздо более «слепой». Сейчас, с такими скоростями сближения, смотришь в зеркало — и уже через секунду машина позади сокращает дистанцию на 20 метров.

Считаю, что ответственность лежит на обоих. Могу сказать, что в тот момент и в том повороте я ни разу не действовал агрессивно, что могло бы привести к его инциденту или аварии», — приводит слова Колапинто издание Motorsport.