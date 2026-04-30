Антонелли — о раскладе сил перед ГП Майами: думаю, нам придётся больше бороться

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о расстановке сил перед предстоящим этапом в Майами.

«Очень здорово вернуться на трассу, где я взял свой первый поул в спринте. Конечно, в этом году всё будет иначе. Машины другие, но нас ждёт очень интересный уикенд — мы привезли лишь небольшие обновления, тогда как другие команды подготовили куда более серьёзные пакеты, это касается «Феррари», «Макларена» и «Ред Булл». Они, безусловно, приблизятся, нам, возможно, придётся больше бороться в эти выходные. Но сделаем всё возможное, сосредоточимся на работе и постараемся выжать максимум», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.

Именно в Майами Антонелли в прошлом сезоне взял свой первый поул в спринте, однако в самой гонке финишировал лишь седьмым. В текущем сезоне итальянец выиграл два поула и конвертировал их в победы на этапах в Китае и Японии.

