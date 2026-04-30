Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: уходить из спорта с таким послевкусием — не лучший вариант

Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о завершении карьеры после сезона-2026.

«Уходить из спорта с таким послевкусием — не лучший вариант. Но такие вещи нельзя выбрать самому, это получилось только у Росберга. Это очень сложно. Я спокоен и очень доволен своей карьерой, всем тем, что дал мне этот спорт. С момента возвращения в 2021 году я воспринимаю это как подарок — возможность снова гоняться и чувствовать себя конкурентоспособным.

Хочу уйти из спорта, чувствуя себя быстрым, а не так, чтобы меня обыгрывали все подряд, а я допускал ошибки. Сейчас я на пике формы и хочу закончить, ощущая себя именно так», — приводит слова Алонсо издание AS.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android