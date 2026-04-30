Ферстаппен — об уходе Ламбьязе: я был бы идиотом, если б попытался его удержать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал уход своего гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен».

«Мне придётся работать с кем-то другим. Времена меняются, предложение, которое он получил… Я был бы идиотом, если бы попытался его удержать. Дело не только во мне. Речь идёт и о его карьере, о движении вперёд, поэтому для меня это было очевидно, если честно.

Сейчас мы смотрим в будущее, работаем с разными инженерами, уверен, что найдём решения. Уже объяснял это в Нидерландах, что произошло. У нас очень честные и открытые отношения, так что всё прошло нормально.

Желаю ему всего наилучшего, никаких обид нет, как команда мы смотрим вперёд и хотим развиваться и становиться лучше», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.