Главная Авто Новости

Хэмилтон заявил, что в «Феррари» разобрались с причинами потери темпа

Хэмилтон заявил, что в «Феррари» разобрались с причинами потери темпа
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что команда разобралась с причинами потери темпа на старте сезона после анализа первых гонок.

«Мы практически каждую неделю работали на симуляторе, постоянно были на базе. Много подготовки и тренировок, разбирали первые три гонки — особенно последнюю, пытаясь понять ситуацию. По ощущениям казалось, что нам не хватает мощности.

Дело было не в двигателе, но была совокупность факторов, из-за которых я терял до восьми–девяти десятых с круга. Мы разобрались с этими моментами, всё проработали, и, конечно, будет интересно посмотреть, какой эффект дадут изменения в регламенте», — сказал Хэмилтон во время медиадня Гран-при Майами.

На Гран-при Японии британец финишировал на шестом месте. После этапа гонщик пожаловался на скорость болида, отметив недостаток мощности двигателя.

