Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Леклер скептически оценил обновления «Феррари» к Гран-при Майами

Леклер скептически оценил обновления «Феррари» к Гран-при Майами
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался перед Гран-при Майами и заявил, что обновления команд вряд ли серьёзно изменят расстановку сил.

«Конечно, будет необычно видеть так много обновлений у разных команд, но из-за длинной паузы многие машины фактически будут новыми. Однако сомневаюсь, что это существенно изменит расстановку сил, которую мы видели до сих пор. Различия могут быть, но не думаю, что произойдёт серьёзный переворот.

«Макларен» был очень близок на прошлых выходных. Надеемся, что в борьбе с ним наш пакет сможет сыграть роль. Но если говорить о «Мерседесе», они, на мой взгляд, пока слишком далеко впереди — по крайней мере, с теми обновлениями, которые мы привезли сюда», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

Материалы по теме
Раскрыты детали важного обновления «Феррари» к Гран-при Майами
