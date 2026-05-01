«Это просто мелочи». Ферстаппен — об изменениях в регламенте

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен жёстко оценил изменения технического регламента перед Гран-при Майами.

«Эти изменения — просто мелочи. Надеюсь, что в следующем году удастся внедрить гораздо более серьёзные изменения.

В конце концов, это очень политический спорт. Думаю, все постарались сделать максимум возможного, но это не изменит всё кардинально. Ситуация сложная, это всё ещё не то, что нам нужно, чтобы по-настоящему ехать на полном газу. Как я уже говорил, очень сложно добиться согласия всех сторон», — приводит слова Ферстаппена FormulaPassion.

Перед этапом в Майами ФИА после обсуждений внесла поправки в новый технический регламент — в квалификации снижено максимальное накопление энергии. Также была увеличена максимальная мощность суперклиппинга с 250 до 350 кВт, данное изменение будет действовать и во время квалификационных заездов, и во время самой гонки.