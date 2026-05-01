Колапинто поделился эмоциями от встречи с Месси

Колапинто поделился эмоциями от встречи с Месси
Пилот «Альпин» Франко Колапинто рассказал о встрече с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси, которая состоялась в Майами перед этапом Формулы-1.

«Да, это было потрясающе. Честно говоря, встреча с Лео была уникальным моментом. Практически всё, на что я надеялся. По той или иной причине раньше такого не случалось, у меня никогда не было такой возможности.

Всегда мечтал об этом, это был момент, который я хотел пережить долгое время. Но в итоге это произошло здесь, в Майами, в его клубе, но так, как я и хотел — немного естественнее, без камер, без маркетинга, просто разговор между нами тремя, с Родри и Лео, мне это очень понравилось. Это был прекрасный опыт», — приводит слова Колапинто издание DAZN.

