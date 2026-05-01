Алонсо — о сыне Леонарде: малыш — нечто новое для меня, но у него потрясающая мама

Двукратный чемпион мира Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился первыми впечатлениями об отцовстве.

«Я бы сказал, что первая гонка в этом году была для меня сложнее из-за малыша, это нечто новое для меня. Но у него потрясающая мама, которая заботится о нём и учит меня, что делать. Так что да, мы отличная команда дома», — заявил Алонсо во время пресс-подхода на медиадне Гран-при Майами.

О рождении сына Леонарда стало известно в конце марта 2026 года. Для 44-летнего испанца это первый ребёнок. У его партнёрши Мелиссы Хименес это четвёртые роды — от предыдущего брака с футболистом Марком Бартрой у неё трое детей. Пара встречается около трёх лет и предпочитает не афишировать личную жизнь.