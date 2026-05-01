«У меня большой фан-клуб за кулисами». Алекс Албон — о своих 14 кошках, собаке и лошади

Пилот «Уильямса» 30-летний таиландец Алекс Албон поделился подробностями о своей жизни с многочисленными домашними питомцами.

«Не знаю, как у большинства людей, но жизнь с кошками, собакой и лошадью довольно успокаивает. Думаю, у нас сейчас 14 кошек. Это не стресс, а другой хаос. Успокаивающий хаос. На трассу их не привезти — не думаю, что нам разрешено [иметь] достаточно пропусков в паддок Формулы-1, чтобы завести их всех. Уверен, что у меня большой фан-клуб за кулисами. Может, они и не все люди, но это так», — заявил Албон в интервью BBC Sport. Ролик появился в аккаунте издания в социальной сети Х.

