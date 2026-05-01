Ф-1 объявила букмекерскую контору FanDuel официальным беттинг-партнёром в США и Канаде

Формула-1 подписала многолетнее соглашение с FanDuel — ведущей игровой онлайн-платформой Северной Америки, которая станет первым официальным беттинг-оператором чемпионата в США, сообщает пресс-служба серии.

«Мы рады приветствовать FanDuel в качестве нашего официального беттинг-оператора в США и Канаде. Поскольку ставки на спорт становятся всё более важным способом взаимодействия болельщиков, особенно в Америке, для нас жизненно важно иметь сильного партнёра для реализации нашей стратегии», — приводит слова директора по коммерческим партнёрствам Формулы-1 Джонни Хоуорта пресс-служба серии.

17 миллионов клиентов FanDuel в США и Канаде получат доступ к платформе с данными в реальном времени и беттинг-контенту во время гоночных уикендов. Среди доступных опций — ставки на победителей гонок, подиумы и очные противостояния пилотов. Контент FanDuel также будет интегрирован в букмекерский раздел сайта и приложения Формулы-1.