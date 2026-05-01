Ф-1 стала второй спортивной организацией по доходам от спонсорства, уступив только НФЛ

Команды Формулы-1 по итогам 2025 года заработали $ 2,54 млрд на спонсорских контрактах, увеличив совокупные доходы на 22,1% по сравнению с предыдущим сезоном. По данным SponsorUnited, чемпионат вплотную приблизился к Национальной футбольной лиге (НФЛ), которая остаётся лидером с $ 2,66 млрд. Информацию об этом передаёт The Race.

Лидером среди команд стал «Мерседес», чьи спонсорские поступления оцениваются в $ 558 млн. Также в числе главных коммерческих игроков остаются «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен».

Самым крупным источником дохода для Ф-1 стал технологический сектор — $ 769 млн, что на 40,8% больше, чем годом ранее. Существенный вклад внесли Oracle, CrowdStrike, TeamViewer и активно растущий сегмент ИИ-компаний.

Отдельно отмечен и рост коммерческой силы пилотов. Шарль Леклер из «Феррари» за год прибавил 6,3 млн подписчиков в соцсетях, Льюис Хэмилтон («Феррари») — 5 млн, а пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал самый высокий темп роста аудитории среди топ-пилотов.

Аналитики SponsorUnited подчёркивают, что гонщики всё чаще становятся самостоятельными медиаплатформами, способными привлекать бренды на уровне команд.