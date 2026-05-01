Шарль Леклер обменял свои гоночные ботинки на бутсы Луиса Суареса

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес в четверг посетил паддок Гран-при Майами, где встретился с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Суарес и монегаск обменялись бутсами с автографами, после чего погоняли мяч на открытом воздухе.

Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

Визит уругвайца носил характер личного коммерческого мероприятия, не связанного с командной активностью «Интер Майами».

Фото: Scuderia Ferrari HP

Уикенд в Соединённых Штатах Америки пройдёт с 1 по 3 мая и станет первым этапом после месячной паузы в календаре, вызванной нестабильной геополитической ситуацией в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Шарль — один из всего пяти гонщиков в истории Формулы-1, представлявших Монако. С момента дебюта в 2018 году он одержал восемь побед в Гран-при за княжество.