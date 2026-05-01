Боттас показал шлем на Гран-при Майами, который разработала его девушка Тиффани

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас представил специальный шлем для Гран-при Майами, дизайн которого создала его девушка австралийская шоссейная велогонщица Тиффани Кромвель.

Фото: x.com/ValtteriBottas/

Фото: x.com/ValtteriBottas/

«Специальная коллекция «Майами» на эти выходные. Дизайн: Тиффани Кромвель.

Этот шлем вдохновлён Майами 1990-х годов — яркими цветами, зажигательной энергией и дизайнерским направлением «Мемфис», которое определило дух той эпохи. Здесь соединилось всё: классические оттенки Майами, узоры в стиле «Мемфис», мой стартовый номер, набранный шрифтом Comic Sans, и, конечно же… розовый «Кадиллак».

Полная ностальгия по 90-м, там, где ей и место — на трассе в Майами!» — подписал фотографии Боттас, опубликованные в социальной сети Х.

Фото: x.com/ValtteriBottas/