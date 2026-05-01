В ФИА заявили, что у них есть план действий на случай гроз в Майами

Международная автомобильная федерация (ФИА) внимательно отслеживает погодный прогноз на Гран-при Майами — на воскресенье, когда запланирована гонка, ожидаются грозы.

«Мы внимательно следим за прогнозом погоды. Столкнувшись с аналогичной ситуацией в прошлом году с угрозой гроз, у нас есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, и мы активируем его при необходимости, чтобы минимизировать нарушение гоночной программы», — сказано в заявлении федерации.

Американское законодательство требует приостановки любого крупного мероприятия на открытом воздухе при приближении грозы из-за риска удара молнии. В случае с Формулой-1 это также означает запрет на вылет медицинского вертолёта, что автоматически останавливает любую активность на трассе.

Если погода вмешается, ФИА имеет полномочия скорректировать время старта — как это было на Гран-при Бразилии — 2024. Пятница и суббота, как ожидается, пройдут в жарких и солнечных условиях.