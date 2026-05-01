«Мы больше пассажиры, чем гонщики». Леклер — о гонке под дождём на нынешних болидах

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил обеспокоенность возможным дождём на Гран-при Майами, отметив особенности поведения машин 2026 года на мокрой трассе.

«Мне кажется, что самое странное в этих машинах на мокрой трассе — это то, что в конце прямых можно развивать гораздо большую скорость, чем на сухой трассе. Меньшее потребление энергии батареи означает отсутствие привычных падений мощности. Это немного странно и противоречит интуиции.

Проблема в том, что из-за плохой видимости и различных стратегий работы двигателя можно оказаться в сложных ситуациях. Под дождём мы больше пассажиры, чем гонщики. Мы жмём на педаль газа до упора и ожидаем, что машина впереди будет ехать с той же скоростью, но теперь с этими машинами всё уже не так», — заявил Леклер во время пресс-подхода на медиадне в четверг перед Гран-при Майами.

