Хэмилтон считает, что дождевые тесты могут дать ему преимущество в Майами

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что недавние тесты на мокрой трассе во Фьорано могут дать ему преимущество, если прогноз на дождливую гонку в Майами оправдается.

«Я провёл два дня, тестируя дождевые настройки во Фьорано, так что, надеюсь, это поставит меня в приличное положение, если в воскресенье пойдёт дождь», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Напомним, британский гонщик является семикратным чемпионом Формулы-1. К настоящему моменту у Льюиса в личном зачёте чемпионата 41 очко, он занимает четвёртое место, а его напарник монегаск Шарль Леклер располагается на третьем месте с 49 очками.

