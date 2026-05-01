«Моя проблема более фундаментальная». Антонелли — о трудностях со стартами

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил, что команда нашла причину проблем со стартами, но быстрое решение не будет простым.

«Ну, я думаю, моя трудность носит более фундаментальный характер, так что мелкая подстройка мне сильно не поможет. Мы, конечно, практиковали старты во время перерыва. Работали с командой, пытаясь распознать, в чём именно дело, и, кажется, нашли. Теперь мы, разумеется, думаем об исправлении проблемы в ближайшее время и знаем, в каком направлении двигаться.

Но всё будет не так просто: требуются изменения в лепестке сцепления и немного в положении рук — это точно не элементарно. Мы делаем всё возможное, чтобы найти выход максимально быстро и проводить нормальные старты.

Определённо мы поняли, что корень проблемы гораздо глубже. Посмотрим в Майами, удастся ли сделать шаг вперёд, а затем у нас будет ещё один перерыв — больше времени поработать над этим и отыскать решение», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.