Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Авто Новости

«Моя проблема более фундаментальная». Антонелли — о трудностях со стартами

«Моя проблема более фундаментальная». Антонелли — о трудностях со стартами
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил, что команда нашла причину проблем со стартами, но быстрое решение не будет простым.

«Ну, я думаю, моя трудность носит более фундаментальный характер, так что мелкая подстройка мне сильно не поможет. Мы, конечно, практиковали старты во время перерыва. Работали с командой, пытаясь распознать, в чём именно дело, и, кажется, нашли. Теперь мы, разумеется, думаем об исправлении проблемы в ближайшее время и знаем, в каком направлении двигаться.

Но всё будет не так просто: требуются изменения в лепестке сцепления и немного в положении рук — это точно не элементарно. Мы делаем всё возможное, чтобы найти выход максимально быстро и проводить нормальные старты.

Определённо мы поняли, что корень проблемы гораздо глубже. Посмотрим в Майами, удастся ли сделать шаг вперёд, а затем у нас будет ещё один перерыв — больше времени поработать над этим и отыскать решение», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android