«Феррари» и «Ред Булл» привезли крылья «Макарена» на Гран-при Майами

«Феррари» и «Ред Булл» подтвердили использование крыльев «Макарена» — концепции вращающегося заднего антикрыла — на своих болидах в предстоящий гоночный уикенд в Майами. Информацию о новинке итальянской команды передаёт журналист Джулиано Дукесса, об австрийской — издание RacingNews365.

«Феррари» установила обновлённую версию элемента на SF-26 после успешных тестов во время съёмочного дня в Монце. «Ред Булл», в свою очередь, включил адаптированную версию крыла в крупный пакет обновлений RB22, сопровождающийся общей модернизацией аэродинамики. Концепция позволяет генерировать прижимную силу с меньшим лобовым сопротивлением.