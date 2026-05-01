Олимпийская чемпионка примет участие в ралли ретроавтомобилей Rallye des Princesses

Трёхкратная олимпийская чемпионка по горным лыжам и сноуборду Эстер Ледецка выступит на Rallye des Princesses — автомобильной гонке на ретромашинах, в которой участвуют исключительно женщины.

«Собиралась туда ещё четыре года назад, но у меня была сломана ключица, так что не сложилось и пришлось отменить. Едем из Парижа в Сен-Тропе. Это примерно семь этапов на старых автомобилях. У меня будет Porsche, очень жду. Уверена, это будет незабываемый опыт.

Нельзя пользоваться GPS. Это будет забавно, потому что я в картах совсем не ориентируюсь. Я известна тем, что постоянно теряюсь. К счастью, со мной будет штурман Джулия Кандиаго, будем чередоваться за рулём», — приводит слова Ледецки чешское издание ČTK.

Rallye des Princesses пройдёт во Франции с 23 по 28 мая. Это соревнование на точность, а не на скорость.