Пиастри: не думаю, что обновлений хватит, чтобы догнать «Мерседес» в Майами

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри на пресс-конференции в Майами предостерёг журналистов и болельщиков от завышенных ожиданий, заявив, что пакет обновлений не перевернёт расстановку сил на предстоящем уикенде.

«Я бы не стал говорить, что это второй старт сезона. Конечно, многие команды доработают свои болиды, но с точки зрения регламента перемены не сильно повлияют на расстановку сил — в целом они довольно незначительные. Будет интересно посмотреть, как каждая из команд станет улучшать свою машину.

Очевидно, что «Мерседес» сейчас очень силён, и мы надеемся сократить отставание. Думаю, чемпионат на данном этапе ещё далеко не закончен, однако нам нужно довольно быстро найти недостающую производительность, чтобы включиться в эту борьбу. Мы знаем, что на этой неделе у нас появятся новые детали, а вскоре подъедут и другие. Надеемся, что этого хватит хотя бы для того, чтобы вернуться в игру.

Я надеюсь, что мы прибавим. Конечно, такова наша цель. Придётся подождать, чтобы понять, на каком именно месте мы окажемся. Думаю, это очередной шаг в правильном направлении. Не уверен, что его хватит, чтобы навязать борьбу «Мерседесу» в этот уикенд, но мы явно движемся в нужную сторону.

Мы также ожидаем, что многие соперники привезут свои обновления, и я рассчитываю, что наши окажутся лучше. Таков план. Но мотивация и уверенность в команде сейчас высоки. Мы снова на верном пути. Этап в Японии перед перерывом был позитивным: он позволил с определённой уверенностью показать наш потенциал, и я надеюсь, что теперь мы прибавили ещё. Так что давайте рассчитывать, что это будет хороший шаг вперёд», — приводит слова Пиастри французская редакция издания Motorsport.