«Нам дали зелёный свет». Антонелли — о борьбе с Расселлом

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на пресс-конференции в Майами рассказал, как команда регулирует внутреннюю борьбу за титул между ним и его старшим напарником Джорджем Расселлом.

«Думаю, команда с самого первого этапа в Австралии чётко дала нам понять: мы можем бороться между собой, но с уважением и без глупостей по отношению друг к другу. В конце концов, мы оба хотим побеждать, быть лучшими, но при этом желаем лучшего и для команды.

Мы с Джорджем прекрасно осознаём, что соперничество допустимо, пока оно остаётся честным и не переходит рамки. Нам дали зелёный свет, потому что хотят обеспечить равные возможности для обоих, подчеркнув: можно соревноваться, но только чисто», — приводит слова Антонелли официальный сайт Формулы-1.

