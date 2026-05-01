Расселл — о лидерстве Антонелли: марафонец после трёх миль не думает о финишной черте

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не придаёт значения отставанию в девять очков от напарника Андреа Кими Антонелли после трёх этапов сезона.

«Мне задали этот вопрос сегодня утром, и мы как раз говорили о Лондонском марафоне — это навело меня на мысль. Бегун на Лондонском марафоне после трёх миль не думает о финишной черте, потому что впереди ещё двадцать три. А у нас всего лишь четвёртая гонка. Об этом даже речи не идёт. Разумеется, в этом году он [Антонелли] проделал отличную работу. Прошлая гонка сложилась для меня немного неудачно, но такие вещи — сегодня одно, а позже в сезоне качнётся в другую сторону. Я достаточно опытен, чтобы понимать, как устроен чемпионат, и знаю, что путь предстоит долгий.

В чемпионатах, которые я выигрывал в юности, не было такого, чтобы я побеждал каждый уикенд. Случаются этапы, где ломается машина, где происходит инцидент, где тебе просто не везёт. То же самое и с теми, кто боролся за титул в прошлом году. Трудные уикенды неизбежны. Я надеюсь, что каждый такой сложный этап будет заканчиваться либо вторым местом в Китае, либо четвёртым в Японии, как у нас было», — приводит слова Расселла издание SkySports.