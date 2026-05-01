Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон призвал дать гонщикам место за столом переговоров о регламенте Формулы-1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон перед Гран-при Майами выступил за более активное участие пилотов в обсуждении технических правил Формулы-1.

«Все гонщики работают сообща, мы встречаемся, но дело в том, что у нас нет места за столом переговоров. Мы взаимодействуем с ФИА и Формулой-1; Ф-1 чаще бывает чуть более отзывчивой. Но поскольку мы не являемся заинтересованными сторонами, у нас пока нет туда доступа, и я считаю, что это нужно изменить.

Когда участвовал в тестах «Пирелли», то говорил им: «Ребята, вам следует прийти, поговорить с нами и сотрудничать, мы не хотим ругать ваши шины, мы знаем, что вы можете создать хороший продукт».

Однако их отзывы будут исходить от людей, которые никогда раньше не садились за руль. Общайтесь с нами, будем работать рука об руку, сможем вместе обратиться к ФИА, чтобы получить лучший продукт. То же самое касается и Формулы-1. Мы здесь, чтобы взаимодействовать с вами. Мы не хотим критиковать собственный спорт. Мы хотим, чтобы он процветал, и поэтому нам нужно сотрудничать.

Но это как заезженная пластинка: продолжаешь — и каждый раз продвигаешься лишь маленькими детскими шажками. Однако я не сомневаюсь, что мы на одной волне», — приводит слова Хэмилтона издание The Guardian.

