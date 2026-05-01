«В гонке ничего не поменяется». Ландо Норрис — о последних изменениях регламента Ф-1

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» оценил последние изменения в техническом регламенте сезона-2026 перед Гран-при Майами.

«Это шаг в правильном направлении. Но есть и много вещей, к которым нам просто придётся привыкнуть. Квалификация определённо должна стать немного лучше. В гонке ничего по-настоящему не поменяется.

Поэтому это [правильное] направление, но дело не только в том, чего хотим мы, гонщики. Они также должны угождать командам, боссам, другим компаниям и всем этим людям. Есть множество факторов. Но, думаю, все довольно единодушны в том, что есть много вещей, которые люди хотят изменить в Формуле-1 в будущем. Случится ли это через год, два или три — мы не знаем. Так что на данный момент мы сделали несколько шагов вперёд, но, надеюсь, это только первые из многих», — приводит слова Норриса издание RaceFans.