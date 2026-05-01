Видео: Шарль Леклер проиграл Луису Суаресу в футбольном челлендже в Майами

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», сразился в футбольном челлендже с 39-летним уругвайским нападающим Луисом Суаресом, игроком команды «Интер Майами» из МЛС.

Дуэль между звёздами спорта прошла на домашнем стадионе футбольного клуба «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум». По правилам челленджа спортсмены должны были успешно попасть в ворота, которыми служили их ноги. Из пяти попыток Шарль успешно попал три раза, а Луис — все пять.

В пятницу, 1 мая, в 19:00 мск стартует первая и единственная практика Гран-при Майами, которая из-за отмены двух этапов до этого будет длиться 90 минут вместо 60.