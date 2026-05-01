Шварцман посетит гонки Формулы-Е в Берлине для обсуждения контракта на следующий сезон

26-летний российско-израильский пилот Роберт Шварцман в ближайшие выходные посетит два этапа Формулы-Е в Берлине для того, чтобы обсудить своё участие в следующем сезоне электрической серии, в которой появится болид нового поколения Gen4, сообщил портал Formula E Notebook.

«Предполагается, что тестер DS Penske Роберт Шварцман ведёт переговоры с несколькими командами о возможном участии в первом сезоне Gen4. Российско-израильский гонщик, который сейчас находится в стороне после прекращения проекта «Премы» в Indycar, прошлой осенью тесно общался с командой CUPRA Kiro по поводу места, которое затем освободил Давид Бекман. Эта команда является одной из тех, кто заинтересован в его услугах, и, как полагают, «Лола Ямаха» также поддерживает с ним контакт по поводу возможного выступления за рулем в следующем сезоне. Нам сообщили, что Шварцман в эти выходные посетит этап в Берлине», — говорится в статье.

Сегодня Шварцман выложил в социальных сетях фотографию из Парижа.

