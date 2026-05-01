Изменение моторных правил Ф-1 зависит от «Феррари» и «Ауди». На решение осталось 2 недели

У ФИА и команд Формулы-1 есть две недели, чтобы принять решение об изменениях моторных правил сезона-2026.

«Официальное собрание ещё не состоялось, но временные рамки для продвижения этой идеи истекают. Для тех, кто выступает за сдвиг в сторону соотношения уменьшения электрической части 60/40, главным препятствием остаётся временной фактор. По информации от нескольких команд, окно возможностей для одобрения столь значительного изменения закроется в середине мая. Это связано с тем, что увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания с текущих 530 л.с. до примерно 600 л.с. приведёт к более высокому расходу топлива, что потребует увеличения топливного бака, что, в свою очередь, существенно повлияет на габариты автомобиля.

«Если решение будет принято в течение двух недель, времени всё сделать хватит», — объяснил один из руководителей команд, пожелавший остаться неназванным, отметив, что в худшем случае сценарии с топливом дистанцию гонки можно сократить на три круга. Цель этого изменения — позволить гонщикам соревноваться так, как они могли с предыдущим поколением машин Формулы-1, завершившимся в 2025 году, восстановив «естественное» ощущение для гонщиков, которое подверглось критике в начале этого сезона.

В отношении позиций каждой команды царит максимальная конфиденциальность, никаких официальных заявлений не делается. Вероятно, «Мерседес» не поддерживает изменения, но, столкнувшись с единым фронтом соперников, может быть вынужден уступить. Таким образом, борьба разворачивается между «Хондой», «Ауди», «Ред Булл» и «Феррари»: по слухам из паддока, «Хонда» и «Ред Булл» — за изменения, в то время как позиции «Феррари» и «Ауди» ещё предстоит прояснить», — говорится в статье.