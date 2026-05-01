Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Изменение моторных правил Ф-1 зависит от «Феррари» и «Ауди». На решение осталось 2 недели

Изменение моторных правил Ф-1 зависит от «Феррари» и «Ауди». На решение осталось 2 недели
Комментарии

У ФИА и команд Формулы-1 есть две недели, чтобы принять решение об изменениях моторных правил сезона-2026.

«Официальное собрание ещё не состоялось, но временные рамки для продвижения этой идеи истекают. Для тех, кто выступает за сдвиг в сторону соотношения уменьшения электрической части 60/40, главным препятствием остаётся временной фактор. По информации от нескольких команд, окно возможностей для одобрения столь значительного изменения закроется в середине мая. Это связано с тем, что увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания с текущих 530 л.с. до примерно 600 л.с. приведёт к более высокому расходу топлива, что потребует увеличения топливного бака, что, в свою очередь, существенно повлияет на габариты автомобиля.

«Если решение будет принято в течение двух недель, времени всё сделать хватит», — объяснил один из руководителей команд, пожелавший остаться неназванным, отметив, что в худшем случае сценарии с топливом дистанцию гонки можно сократить на три круга. Цель этого изменения — позволить гонщикам соревноваться так, как они могли с предыдущим поколением машин Формулы-1, завершившимся в 2025 году, восстановив «естественное» ощущение для гонщиков, которое подверглось критике в начале этого сезона.

В отношении позиций каждой команды царит максимальная конфиденциальность, никаких официальных заявлений не делается. Вероятно, «Мерседес» не поддерживает изменения, но, столкнувшись с единым фронтом соперников, может быть вынужден уступить. Таким образом, борьба разворачивается между «Хондой», «Ауди», «Ред Булл» и «Феррари»: по слухам из паддока, «Хонда» и «Ред Булл» — за изменения, в то время как позиции «Феррари» и «Ауди» ещё предстоит прояснить», — говорится в статье.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android