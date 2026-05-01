Гиперкар экс-пилота Формулы-1 за $ 22 млн объявлен в розыск Интерполом

Шведский гиперкар Koenigsegg One:1, выпущенный в 2014 году и принадлежавший 43-летнему немецкому автогонщику Адриану Сутилю, который известен по выступлениям в Формуле-1, был объявлен в розыск Интерполом, о чём сообщило издание Autoblog.

В статье говорится о том, что автомобиль Сутиля, идентифицированный как шасси № 7107, пропал без вести в январе 2026 года. Следователи полагают, что он был вывезен из Монако, и его возможные следы указывают на Восточную Европу или Россию. Всего было построено семь единиц, но One:1 сразу же узнаваем, особенно в этой комплектации, благодаря прозрачному корпусу из углеродного волокна и розовым китайским вставкам. Название автомобиля происходит от его соотношения мощности к весу 1:1, сочетающего 1360 л.с. с снаряженной массой 1360 кг (3000 фунтов). Именно благодаря такому сочетанию компания Koenigsegg назвала его первым в мире «мегакаром». Стоимость машины оценивается примерно в $ 22 млн.

Сам Сутиль был арестован в ходе международной операции по обвинению в мошенничестве и хищении.